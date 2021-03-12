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Центробанк отозвал лицензию у банка ССтБ
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ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию у Коммерческого банка "Современные Стандарты Бизнеса", говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация... ПРАЙМ, 12.03.2021
отзыв лицензии цб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию у Коммерческого банка "Современные Стандарты Бизнеса", говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 352 место в банковской системе Российской Федерации.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, по сообщениям ЦБ РФ, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В банк "ССтБ" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"ССтБ" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам.