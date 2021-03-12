МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата", говорится в сообщении регулятора. Банк России отозвал лицензию у банка "ФорБанк"

По величине активов кредитная организация занимала 277 место в банковской системе Российской Федерации и не являлась участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"Сетевая Расчетная Палата" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", — добавили в ЦБ. Центробанк отозвал лицензию у банка ССтБ

В НКО "Сетевая Расчетная Палата" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Теперь в НКО назначена временная администрация Банка России, которая должна будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, заключили в ЦБ.