Банк России отозвал лицензию у "Сетевой расчетной палаты"
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата", говорится в сообщении регулятора.
По величине активов кредитная организация занимала 277 место в банковской системе Российской Федерации и не являлась участником системы страхования вкладов.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
"Сетевая Расчетная Палата" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", — добавили в ЦБ.
В НКО "Сетевая Расчетная Палата" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Теперь в НКО назначена временная администрация Банка России, которая должна будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, заключили в ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20210312/833220410.html