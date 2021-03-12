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2021
https://1prime.ru/banks/20210312/833220877.html
Центробанк аннулировал лицензию московского банка "Альба Альянс"
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ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью), говорится в сообщении регулятора... ПРАЙМ, 12.03.2021
отзыв лицензии цб, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью), говорится в сообщении регулятора.
По величине активов организация занимала 282 место в банковской системе Российской Федерации и являлась участником системы страхования вкладов.
Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации. Согласно представленным в
Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В ООО КБ «Альба Альянс» будет назначена ликвидационная комиссия.