МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью), говорится в сообщении регулятора. Банк России отозвал лицензию у "Сетевой расчетной палаты"

По величине активов организация занимала 282 место в банковской системе Российской Федерации и являлась участником системы страхования вкладов.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации. Согласно представленным в

Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В ООО КБ «Альба Альянс» будет назначена ликвидационная комиссия.