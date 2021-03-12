МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов запущен на портале госуслуг, — теперь пользователи портала могут сделать это через цифровой профиль, сообщает Минцифры РФ. Банки обяжут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

"Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля на госуслугах. После этого банк по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля и запросит необходимые сведения. Справка будет автоматически направлена в банк, а в личном кабинете пользователя госуслуг зафиксируется информация, когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных", — говорится в сообщении.

Сервис по цифровому взаимодействию граждан и банков через портал госуслуг (цифровой профиль) был запущен в мае 2020 года. Он позволяет пользователям через личный кабинет на госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.

"Цифровой профиль на госуслугах — это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы, реализованной с учетом необходимых мер безопасности. Новый сервис на портале госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян", — приводится в сообщении комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Минцифры отмечает, что за время существования сервиса граждане дали 2,3 миллиона согласий на предоставление тех или иных сведений банкам и страховым организациям. Максимальное количество выданных согласий достигало 20 тысяч в сутки.