МИНСК, 12 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии принял решение о сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне — 7,75% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. Белоруссия подсчитала потери от пандемии

По ее информации, в пятницу состоялось заседание правления Нацбанка. "Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. "Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости", — поясняется в сообщении.

Текущая ставка рефинансирования в 7,75% годовых была установлена в июле прошлого года, а до этого составляла 8%.