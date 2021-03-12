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Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования без изменений
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Национальный банк Белоруссии принял решение о сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне — 7,75% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. По ее информации, в... ПРАЙМ, 12.03.2021
ставка рефинансирования, белоруссия, новости, экономика, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 12 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии принял решение о сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне — 7,75% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
По ее информации, в пятницу состоялось заседание правления Нацбанка. "Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне", — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом отмечается, что установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. "Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости", — поясняется в сообщении.
Текущая ставка рефинансирования в 7,75% годовых была установлена в июле прошлого года, а до этого составляла 8%.