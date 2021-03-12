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Один из крупнейших банков Японии сообщил системном сбое
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Один из крупнейших банков Японии Mizuho заявил о новом системном сбое, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, в результате сбоя... ПРАЙМ, 12.03.2021
сбой, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 12 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Японии Mizuho заявил о новом системном сбое, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, в результате сбоя возникли трудности с зарубежными банковскими переводами.
Это уже второй крупный системный сбой банка с начала этого года. Предыдущий произошел в конце февраля. Тогда было остановлено обслуживание почти половины банкоматов по всей стране.
В прошлом крупные системные сбои были зафиксированы в Mizuho в 2002 и 2011 годах.