ТОКИО, 12 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Японии Mizuho заявил о новом системном сбое, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, в результате сбоя возникли трудности с зарубежными банковскими переводами.

Это уже второй крупный системный сбой банка с начала этого года. Предыдущий произошел в конце февраля. Тогда было остановлено обслуживание почти половины банкоматов по всей стране.

В прошлом крупные системные сбои были зафиксированы в Mizuho в 2002 и 2011 годах.