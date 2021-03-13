МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Россияне в текущем году продолжат подавать заявки на рефинансирование ипотеки — спрос будет как минимум на прошлогоднем уровне, следует из опроса РИА Новости крупнейших кредитных организаций и экспертов.

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"Безусловно, 2020 год отметился ростом интереса к рефинансированию уже имеющихся ипотечных кредитов на фоне исторически низких ставок…. Мы ожидаем, что спрос на рефинансирование ипотеки в 2021 году останется на высоком уровне. Из тенденций следует отметить рост спроса на перекредитование в сегменте вторичного жилья", — сказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк дом" Игорь Дмитриев.

Сохранения спроса на высоком уровне ожидают в банке "Зенит", где основными причинами считают: улучшение продуктовой линейки, упрощение требований к кредитам, а также активное обсуждение ипотечных ставок в информационном поле.

При этом Сбербанк, который занимает львиную долю на рынке ипотеки, видит стабильный спрос на перекредитование, однако дальнейшие результаты 2021 года будут зависеть от потребительского спроса со стороны клиента.

В "Абсолют банке" подчеркнули, что в текущем году возможно увеличить темпы рефинансирования за счет кредитов в рамках госпрограммы "семейной ипотеки", а в РНКБ связали повышение спроса с сохранением общей тенденции на снижение ипотечных ставок.

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По мнению старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, большая часть желающих рефинансировать ипотеку сделала это в 2020 году, тем не менее в текущем году ожидается сохранение спроса на фоне риторики регулятора относительно окончания периода дальнейшего снижения ключевой ставки. "Объем рефинансируемых кредитов в 2021 году может составить не более 4%", — подсчитала эксперт.

Аналитик из НКР Егор Лопатин также считает, что спрос на рефинансирование будет находиться на высоком уровне до значительного повышения ставок в сегменте, однако обновление прошлогоднего рекорда объемов перекредитования маловероятно.

Снижение спроса на перекредитование ипотеки в текущем году по отношению к 2020 году ждут в ВТБ и СКБ-банке. Так, по мнению банков, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях. В МКБ в 2021 году рассчитывают на дальнейшее развитие направления рефинансирования ипотечных кредитов, как лучшего метода снижения долговой нагрузки заемщика, поэтому кредитным организациям будет необходимо сохранить темпы спроса, возникшие в прошлом году.