МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать около 107,4 миллиарда рублей с трех бывших топ-менеджеров группы "Открытие", проводившей санацию "Траста", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Банк "Траст" вернул себе активы на 90 миллиардов рублей

Иск поступил в суд 12 марта и к производству пока не принят. Ответчиками в нем указаны Евгений Данкевич, бывший председатель правления банка "Открытие", Михаил Назарычев, бывший вице-президент "Открытие Холдинга", и Геннадий Жужлев, член правления банка "Открытие", отвечавший за корпоративный блок. Данкевич и Назарычев одно время были также членами совета директоров "Траста".

Основанием для иска стало то, что действия или бездействие бывших топ-менеджеров "Открытия" привели к повторной санации банка "Траст" в 2018 году, говорится в сообщении банка.

"Банк непрофильных активов считает, что действия/бездействие этих лиц привели к повторной санации банка "Траст" в 2018 году", — сказано в сообщении. Банки ожидают сохранения спроса на рефинансирование ипотеки

Третьими лицами в иске указаны Центральный банк России и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

Данкевич и Жужлев являются также ответчиками по иску ЦБ в интересах банка "Открытие" о взыскании более 289,5 миллиарда рублей убытков с бывших контролирующих лиц "Открытия". Суды двух инстанций уже взыскали эту сумму солидарно с них и еще четырех ответчиков – основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бывшего члена правления Елены Будник и бывшего основного акционера банка – компании "Открытие холдинг".

Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации.

ЦБ РФ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст" при помощи АСВ; санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей. Однако в конце 2015 года "Открытие" обратилось в АСВ за дополнительным финансированием на сумму около 50 миллиардов рублей в свете того, что "дыра" в балансе "Траста" оказалась больше, чем предполагалось ранее.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев говорил в 2017 году, что "не совсем удачная" санация банка "Траст" создала "определенные проблемы" у санатора. В августе 2017 года ЦБ был вынужден принимать меры по оздоровлению уже самого "Открытия".