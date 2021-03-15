МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россияне, собравшиеся открыть вклад, задаются вопросами о ставках, возможности забрать свои деньги досрочно, безопасности открытия депозита онлайн, а также о налоге на процентный доход, рассказали РИА Новости эксперты. Финансист рассказал, почему россияне ринулись "обнулять" депозиты

Новикомбанк провел опрос среди менеджеров, которые работают с клиентами-физлицами, и выяснил, что в последнее время самым распространенным вопросом является налогообложение процентного дохода по вкладам. "Клиенты уточняют, как именно будет рассчитываться налог, должны ли они выплачивать его самостоятельно или это происходит автоматически", – рассказал директор департамента частного банковского обслуживания кредитной организации Александр Сычков.

С 1 января в России ввели так называемый налог на вклады, согласно которому процентный доход свыше 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.

Сами средства на счетах и вкладах налогом облагаться не будут, напомнила ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко. "Налоговые органы сами соберут всю информацию о вкладах населения, рассчитают сумму налога и вышлют налоговое уведомление. Оплатить налог можно будет как дистанционно, так и в отделении банка", — сказала эксперт.

Некоторые вкладчики считают, что до истечения срока договора не смогут вернуть деньги, если возникнет такая необходимость, выяснили эксперты. В действительности банк должен вернуть деньги по первому требованию клиента, а многие кредитные организации при досрочном закрытии вклада все равно выплачивают клиентам проценты, хотя и не полностью, говорит Сычков.

"Основной нюанс в досрочном закрытии вкладов может быть в потере начисленных процентов по ним. Здесь нужно внимательно смотреть на условия, прописанные в заключенном с банком договоре", — пояснил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Никуда не делись и вопросы о надежности размещения средств: некоторые клиенты до сих пор не знают, что вклады до 1,4 миллиона рублей страхуются.

Еще одним поводом для беспокойства вкладчиков стали снижающиеся процентные ставки. Полухин поясняет, что основное влияние на изменения условий по депозитам в настоящее время оказывает ключевая ставка ЦБ, которая пока сохраняет свое значение. "Вероятный рост инфляции может повлиять на увеличение депозитных ставок по долгосрочным вкладам, но в ближайшее время очень значительных подвижек в доходности не ожидаем", — отметил он.

И наконец, в Новикомбанке заметили, что вкладчики часто уточняют про безопасность размещения депозитов онлайн.

Алексеенко среди плюсов онлайн-вкладов назвала возможность не тратить время на поход в банк, а также более высокие процентные ставки по онлайн-вкладам у многих банков. "Однако не стоит полностью исключать риски системных сбоев, а также человеческий фактор. Например, можно допустить опечатки в реквизитах счета для онлайн-перевода средств во вклад. Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно внимательно оформлять вклады и по возможности сохранять документы", — предупредила эксперт.