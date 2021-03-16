МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы брать кредит, предпочитая копить на крупные покупки, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт объяснила, какой кредит считается выгодным

"Около 39% опрошенных россиян считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 38% готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 17% — от 15 до 25 тысяч рублей", — выяснили эксперты.

Только 6% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.

Большинство респондентов (44%) говорят, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки, например, квартиру, машину, отдых или ремонт, а не брать кредит. В то же время почти 30% опрошенных полагают, что прямо сейчас выгоднее взять кредит на крупные покупки. По мнению 26%, сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

Часть россиян все же в текущем году собирается занять средства в банке: ипотеку хотят оформить 15%, автокредит — 12%, потребкредит — 18%. В то же время ипотеку недавно взяли 6%, автокредит — 2%, потребительский кредит — 7% опрошенных.

При этом 47% россиян полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения, а 30% ожидают повышения ставок по розничным кредитам. А 23% россиян настроены оптимистично и ждут, что кредиты в текущем году продолжат дешеветь.

Банк "Открытие" проводил опрос 2-8 марта по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.