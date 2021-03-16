МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. То, что Федеральная налоговая служба получает доступ к банковской тайне жителей России, выглядит вполне закономерно, так как это ведомство и должно располагать соответствующей информацией. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, сообщает Regnum. Стало известно, о каких переводах россияне будут обязаны сообщать в ФНС

Так он прокомментировал заверения ФНС по поводу того, что доступ налоговиков к банковской тайне неопасен для добросовестных налогоплательщиков.

"Сама формулировка является для меня логической загадкой, — признался эксперт. — Потому что, как выяснить, является ли налогоплательщик добросовестным или недобросовестным, не посмотрев, что у него происходит с деньгами? Грубо говоря, добросовестный налогоплательщик — это тот, кто не нарушает. Допустим, я получаю черные доходы и кладу их себе на счет. Вопросы: а как, не получив доступа к моему счету, налоговая служба убедится в том, что я являюсь добросовестным? Кроме того, не стоит забывать, что интеграция баз данных банковских и налоговых — произошла уже почти как три года назад. Многие это помнят, потому что тогда была волна заморозок денежных переводов. Но с этим разобрались за два или три месяца".

На самом деле, реальная угроза связана с другими аспектами цифровизации, уверен Михаил Делягин:

"Скажем, электронная подпись. Уже имели место случаи, когда человек обнаруживал, что она, оказывается, была директором предприятия с миллиардными оборотами. Оказывается, кто-то в другом городе использовал ее электронную подпись. Это реальная угроза, что электронная подпись может быть в любой момент на вас оформлена, и всё ваше имущество может быть у вас украдено. Это реальная угроза, которая висит над каждым из нас. А то, что налоговая что-то знает про ваши деньги… Она и должна знать".