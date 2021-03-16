МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Путин рассказал, кому и как помогла льготная ипотека

В беседе с журналистами Володин отметил, что за счет программы льготой ипотеки под 6,5% удалось улучшить свои жилищные условия более чем двум миллионам человек, а сама программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

"В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов", — добавил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что в 2020 году среднедушевой доход в Москве составлял 75 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше – 25 084 рубля.

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2% годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых. Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе за счет выгодной процентной ставки", — добавил Володин.

По мнению политика, такая мера позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, а также создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.