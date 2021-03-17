МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за прошлый год уменьшилась на 7,8% по сравнению с предшествовавшим годом — до 459 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистая прибыль "Русала" в 2020 году снизилась на 20,9%

Чистый процентный доход RBI в России составил 741 миллион евро, сократившись на 6% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила за год 1,135 миллиарда евро, сократившись на 5,5%.

Консолидированная прибыль всего RBI за прошлый год снизилась на 34,5%, до 804 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 2,22 евро против 3,54 евро в 2019 году. Чистый процентный доход составил 3,241 миллиарда евро, сократившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Банк ожидает умеренного роста кредитования в первой половине текущего года с ускорением его темпов во второй половине.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 45 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.