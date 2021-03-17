МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские банки в феврале снизили частоту выдачи новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основная причина — консервативная политика банков, говорится в сообщениях Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Банк России сохранит ставку для поддержки экономики, считают эксперты

Так, ОКБ зафиксировало снижение выдач новых "кредиток" в прошлом месяце на 13%, до 767 тысяч, а НБКИ — на 5%, до 870 тысяч карт.

"Кредитные карты – один из немногих сегментов, где выдачи все еще не смогли восстановиться до прошлогодних значений. Во многом это обусловлено консервативным подходом банков, которые существенно снизили уровень одобрения, видя в этом сегменте повышенные кредитные риски. Сейчас они выдают кредитные карты в основном заемщикам с высоким уровнем индивидуального кредитного рейтинга (ИКР), отражающем хорошую кредитную историю", — прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В то же время директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что темпы выдачи кредитных карт всё же постепенно восстанавливаются. "Восстановление сегмента кредитных карт, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам", — заключил он.