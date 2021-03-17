МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В 2021 году российское правительство столкнулось с ожидаемой проблемой дефицита федерального бюджета. Каким образом будет решаться этот вопрос, чиновники пока не уверены. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного российского экономиста Михаила Делягина. Экономист рассказал, когда ожидать обвала экономики

По его словам, ситуация осложняется тем, что в этом году уже не получится применить весьма эффективный инструмент наполнения государственной казны, который отлично показал себя в году предыдущем. Делягин напомнил, что в 2020 году государство начало активно раздавать деньги банкам, а те, в свою очередь, принялись скупать в больших количествах облигации федерального займа, тем самым помогая закрывать дефицит бюджета.

Такая схема была выгодна и сами банкам, поскольку многие из них сами смогли удержаться на плаву благодаря данному подходу. В плюсе оказались и россияне, которые были спокойны на свои деньги и которым не пришлось столкнуться с банкротством своего банка.

Экономист объясняет, что в этом году данный механизм просто перестал работать. Всё дело в том, что даже несмотря на большие усилия государства и заметные денежные вливания с его стороны в разные сектора экономики, полностью восстановить деловую активность в стране пока не удается.

"Данный факт доказал, что нам всем придётся иметь дело с нестабильностью ещё очень долго, а в таких сложных условиях мало кто хочет покупать рублёвые облигации, ведь этот актив уже не вызывает доверия, а наоборот, является источником переживаний", — отметил Делягин.

Экономист считает, что "в этой связи все, у кого счета в банках, должны начать беспокоиться и думать о том, чтобы переложить свои деньги из менее надёжной кредитной организации в более крупную. Если в том году этим не хотелось заниматься ввиду пандемии, то сейчас это сделать уже намного легче.