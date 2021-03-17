МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовой отчет Банка России за прошлый год на рассмотрение Госдумы планируется вынести 15 июня, такое решение было принято в среду на заседании думского комитета по контролю и регламенту. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,7 миллиарда рублей

"Принять к сведению информацию о подготовке к рассмотрению Государственной думой годового отчета Банка России за 2020 год, которое запланировано на 15 июня 2021 года", — следует из решения комитета (есть у РИА Новости).

Для подготовки к рассмотрению в ГД годового отчета за 2020 год будет создана рабочая группа.