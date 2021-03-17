2021-03-17T17:16:00+03:00
2021-03-17T17:20:48+03:00
2021-03-17T17:16:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210317/833254798.html
Госдума в июне рассмотрит отчет Банка России за 2020 год
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовой отчет Банка России за прошлый год на рассмотрение Госдумы планируется вынести 15 июня, такое решение было принято в среду на заседании думского комитета по контролю и... ПРАЙМ, 17.03.2021
отчетность, цб рф, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83225/74/832257449.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/74/832257449.jpg
https://1prime.ru/images/83225/74/832257448.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/74/832257448.jpg
https://1prime.ru/images/83225/74/832257447.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/74/832257447.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210317/833249429.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовой отчет Банка России за прошлый год на рассмотрение Госдумы планируется вынести 15 июня, такое решение было принято в среду на заседании думского комитета по контролю и регламенту.
"Принять к сведению информацию о подготовке к рассмотрению Государственной думой годового отчета Банка России за 2020 год, которое запланировано на 15 июня 2021 года", — следует из решения комитета (есть у РИА Новости).
Для подготовки к рассмотрению в ГД годового отчета за 2020 год будет создана рабочая группа.