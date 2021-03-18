МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В феврале банки одобрили лишь 63,8% заявок на жилищные займы против 69,1% в декабре 2020 года. Качественный рост в сегменте ипотечного кредитования понемногу сокращается, поскольку происходит фаза насыщения рынка, пояснил инвестор, основатель компании "Баланс-Платформа" Леван Назаров. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт". Эксперты: ипотека в России не подешевеет

Поэтому уровень одобрения кредитов будет постепенно падать, что закономерно после рекордных итогов прошлого года, когда было выдано ипотечных кредитов более чем на 4 трлн рублей и больше половины из них по программе льготной ипотеки под 6,5%. Это стало рекордом за последние 20 лет в России. И средние ставки по стране снизились до 7,2%, чего ранее не было.

"Это ожидаемая ситуация, когда количество займов сокращается после бурного роста. Кроме того, стоит отметить, что число качественных, платежеспособных клиентов начало сокращаться еще в конце 2019 года, о чем заявляли банки, — подчеркивает Леван Назаров, — как раз с 1 октября 2019 года Центробанк ввел параметры оценки платежеспособности заемщика, и это сделало процедуру выдачи кредитов более прозрачной, но и жесткой по отношению к заемщику (в плане оценки его возможностей оплачивать кредит). Также растет число клиентов, имеющих не один, а два или более кредитов, что также сокращает возможности банков по одобрению других продуктов, в том числе ипотеки".