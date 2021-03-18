МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по МСФО по итогам 2020 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом и составила 30,009 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Прибыль банка до налогообложения за год увеличилась в 2,5 раза, до 37,526 миллиарда рублей. Чистый процентный доход МКБ вырос на 30,8%, составив 59,248 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 59,327 миллиарда рублей, увеличившись на 63,3%.

Активы банка по состоянию на 31 декабря 2020 года достигли 2,916 триллиона рублей, что на 20,3% больше, чем на конец 2019 года. Обязательства банка к тому же времени увеличились на 21,2%, до 2,682 триллиона рублей.

МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц. МКБ входит в список 11 системно значимых банков ЦБ РФ. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 января банк занимал восьмое место в банковской системе РФ, с величиной активов в 3,016 триллиона рублей.