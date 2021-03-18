2021-03-18T14:12:00+03:00
2021-03-18T14:17:55+03:00
2021-03-18T14:12:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210318/833263475.html
Центробанк Турции повысил учётную ставку до 19%
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Центробанк Турции принял в четверг решение увеличить учётную ставку с 17% до 19%, об этом сообщает сам регулятор. "Совет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить... ПРАЙМ, 18.03.2021
турция, учетная ставка, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83224/01/832240110.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/01/832240110.jpg
https://1prime.ru/images/83224/01/832240109.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/01/832240109.jpg
https://1prime.ru/images/83224/01/832240108.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/01/832240108.jpg
https://1prime.ru/world/20210313/833228610.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 18 мар — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение увеличить учётную ставку с 17% до 19%, об этом сообщает сам регулятор.
"Совет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) до 19%", — говорится в сообщении.
Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший эту ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле 2019 года, тогда ставка была уменьшена с 24% до 19,75% годовых. После этого продолжалось постепенное понижение ставки.
Однако 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку, подняв ее до 15% годовых с прежних 10,25%. Это решение было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Его исторический минимум был зафиксирован 6 ноября — 8,5876 лиры за доллар, после чего президент Турции Тайип Эрдоган заменил глав центробанка и минфина страны. После этого турецкая валюта начала укрепляться.
Центробанк Турции еще раз увеличил ставку 24 декабря, до 17%.