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2021
https://1prime.ru/banks/20210318/833266429.html
АСВ сообщило даты начала выплат клиентам ФорБанка и ССтБ
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Выплаты вкладчикам московского банка "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, начнутся 22 марта через Сбербанк, сообщает Агентство по... ПРАЙМ, 18.03.2021
выплаты, асв, страхование, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского банка "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, начнутся 22 марта через Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Агентство 23 марта 2021 года, то есть на седьмой рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "ССтБ", через банк-агент ПАО "Сбербанк", — говорится в сообщениях.
Выплаты вкладчикам московского ФорБанка начнутся 23 марта. Выплату страхового возмещения будет производить также банк-агент Сбербанк.
Выплаты вкладчикам московского банка "Альба Альянс", у которого ЦБ РФ по его просьбе аннулировал лицензию, начнутся 22 марта через Россельхозбанк, заявило Агентство по страхованию вкладов
ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ФорБанка и банка ССтБ, а также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Альба Альянс".