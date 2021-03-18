МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского банка "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, начнутся 22 марта через Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банк России отозвал лицензию у "Сетевой расчетной палаты"

"Агентство 23 марта 2021 года, то есть на седьмой рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "ССтБ", через банк-агент ПАО "Сбербанк", — говорится в сообщениях.

Выплаты вкладчикам московского ФорБанка начнутся 23 марта. Выплату страхового возмещения будет производить также банк-агент Сбербанк.

Выплаты вкладчикам московского банка "Альба Альянс", у которого ЦБ РФ по его просьбе аннулировал лицензию, начнутся 22 марта через Россельхозбанк, заявило Агентство по страхованию вкладов

ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ФорБанка и банка ССтБ, а также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Альба Альянс".