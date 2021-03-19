МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации" ООО "ЮМК банк", говорится в сообщении регулятора. АСВ сообщило даты начала выплат клиентам ФорБанка и ССтБ

По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 222 место в банковской системе Российской Федерации и не являлась участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Деятельность "ЮМК банка" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной, добавляет ЦБ РФ. Банк России выявил ряд фактов манипулирования ценными бумагами

В Банк «ЮМК банк» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.