МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка предложил провести годовое собрание акционеров 23 апреля в заочном формате, и теперь оно запланировано именно на этот день, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Собрание у нас планируется на 23 апреля текущего года", — сказал Греф, добавив, что собрание пройдет в заочном формате.