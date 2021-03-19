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Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 23 апреля
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Наблюдательный совет Сбербанка предложил провести годовое собрание акционеров 23 апреля в заочном формате, и теперь оно запланировано именно на этот день, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 19.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка предложил провести годовое собрание акционеров 23 апреля в заочном формате, и теперь оно запланировано именно на этот день, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
"Собрание у нас планируется на 23 апреля текущего года", — сказал Греф, добавив, что собрание пройдет в заочном формате.