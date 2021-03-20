МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Искусственный интеллект станет новым драйвером развития для банковского сектора, заявил на первой стратегической сессии в рамках совместной работы Минфина и Банка России над стратегией развития финансового рынка до 2030 года первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

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По его словам, двумя драйверами для банковского сектора за последнее десятилетие стали кризис 2008 года и последовавшие глобальные изменения регулирования банковского и не только секторов, и дигитализация, когда в целом изменились производительность труда в секторе и доступность банковских услуг.

"Эти драйверы в значительной степени исчерпали себя, и на смену просто дистанционной работе придет искусственный интеллект. Придут уже более сложные технологии, которые будут уже воздействовать на конфигурацию банковского сектора", — сказал он.

"Как я уже сказал, есть и технологии. Я считаю, что номер один — это искусственный интеллект, который, наконец, благодаря производительности компьютеров и накопленным знаниям будет монетизирован отраслью, и в том числе финансовой, заменит многие профессии", — отметил Швецов.

"Он должен быть управляем. Естественно, есть тема и киберпреступности, и голосовых интерфейсов, но это все предстоит обсудить и понять, нужно ли для искусственного интеллекта создавать специальную среду, чтобы ускорить его внедрение на финансовом рынке и в экономике", — добавил он.