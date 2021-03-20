МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Искусственный интеллект станет новым драйвером развития для банковского сектора, заявил на первой стратегической сессии в рамках совместной работы Минфина и Банка России над стратегией развития финансового рынка до 2030 года первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Центробанк рассказал, что поможет росту российской экономики

По его словам, двумя драйверами для банковского сектора за последнее десятилетие стали кризис 2008 года и последовавшие глобальные изменения регулирования банковского и не только секторов, и дигитализация, когда в целом изменились производительность труда в секторе и доступность банковских услуг.

"Эти драйверы в значительной степени исчерпали себя, и на смену просто дистанционной работе придет искусственный интеллект. Придут уже более сложные технологии, которые будут уже воздействовать на конфигурацию банковского сектора", — сказал он.

"Как я уже сказал, есть и технологии. Я считаю, что номер один — это искусственный интеллект, который, наконец, благодаря производительности компьютеров и накопленным знаниям будет монетизирован отраслью, и в том числе финансовой, заменит многие профессии", — отметил Швецов.

"Он должен быть управляем. Естественно, есть тема и киберпреступности, и голосовых интерфейсов, но это все предстоит обсудить и понять, нужно ли для искусственного интеллекта создавать специальную среду, чтобы ускорить его внедрение на финансовом рынке и в экономике", — добавил он.