МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предупреждает, что в связи с развитием онлайн-торговли число мошеннических схем будет расти. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт". Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

В прошлом году, когда россияне стали более активно использовать электронные платежи из-за пандемии, число краж средств с их карт мошенниками выросло на 70%, а общая сумма похищенных денег у населения страны составила почти 10 млрд рублей, рассказывает эксперт. Только в январе 2021 года количество преступлений с использованием банковских карт увеличилось на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил 39%, через интернет — свыше 50%, через программные средства — почти 13%, компьютерной техники — 29,3%.

"Развитие технологий, всеобщая цифровизация привлекает мошенников, и объем преступлений будет только расти по мере того, как все мы будем все больше использовать технику в оплатах", — прогнозирует специалист.

Чтобы максимально оградить себя от опасности потерять деньги с карты, стоит делать следующее. Во-первых, никогда не использовать для покупок в интернете карту, на которую начисляется зарплата. Во-вторых, иметь на дополнительной карте ровно столько денег, сколько необходимо для покупки. В-третьих, никогда не переходить в интернет-магазины по ссылкам, так можно попасть на фишинговые (поддельные) сайты известных марок и онлайн-магазинов. Всегда заходить в магазин только через внесение адреса магазина в адресной строке. И конечно, никогда и никому не сообщать код карты или одноразовые СМС, приходящие для подтверждения активации, советует Артем Деев.