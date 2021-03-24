МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские банки в текущем году не смогут повторить прошлогоднего рекорда по выдачам ипотеки — они не превысят 3,8 триллиона рублей, однако это все равно позволит портфелю жилищных кредитов впервые обогнать сегмент необеспеченных потребительских ссуд, говорится в исследовании НКР. Эксперты: ипотека в России не подешевеет

"Наиболее быстро среди сегментов банковской розницы по-прежнему будет расти ипотечное кредитование, причём портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объёму необеспеченные потребительские кредиты (10,7 триллиона рублей в первом случае против 10,6 триллиона рублей во втором)", — прогнозируют аналитики.

Тем не менее, повторения банками рекорда по выдачам ипотеки эксперты не ожидают. По их прогнозу, банки выдадут порядка 3,7–3,8 триллиона рублей новых ипотечных кредитов по итогам 2021 года, в результате чего ипотечный портфель вырастет на 14–16% против 21% годом ранее.

Свои ожидания по торможению ипотеки аналитики объясняют негативным влиянием от роста ставок, которое последует за повышением ключевой ставки, а также досрочной реализацией части спроса текущего года в 2020 году на фоне резкого падения средних ставок и программы льготной ипотеки.

Приведет к снижению выдачи и ожидаемая отмена льготной ипотеки в крупных регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Кроме того, негативное влияние окажет дальнейший рост цен на жильё на первичном и вторичном рынках, что приведет к росту уровня долговой нагрузки заёмщиков и ограничит доступность жилья.

Темпы роста кредитования населения замедлятся относительно 2020 года и не превысят 11–13%, прогнозируют в НКР. По данным ЦБ, в 2020 году темпы роста розничного кредитования в России составили 12,9%.