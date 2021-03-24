МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года — лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных заемщиков его средний размер достиг исторического максимума в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Эксперт научил, как узнать, не висят ли на вас чужие кредиты

По данным компании, средняя сумма потребкредита в феврале подскочила на 18% по сравнению с январем и на 38,3% по сравнению с результатом годом ранее — до 297,8 тысячи рублей.

Однако число выданных в прошлом месяце ссуд снизилось на 4,3% в месячном выражении и на 16% в годовом выражении — до 947,5 тысячи кредитов. Тем не менее, скачок средней суммы поддержал выдачи — объем выданных ссуд достиг 282,2 миллиарда рублей, что на 13% больше результата января.

"Снижение числа выданных потребительских кредитов вряд ли можно рассматривать как долгосрочный тренд, так как изменение в феврале объясняется исключительно снижением активности в секторе POS-кредитования – снижение на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета сектора POS-кредитов объем выданных потребительских кредитов не только не снизился, но и увеличился на 6% по числу выданных кредитов и на 15% в суммовом выражении", — пояснили в компании.

При этом, если исключить влияние сегмента POS-кредитования, то средняя сумма потребкредита и вовсе вплотную приблизилась к 500 тысячам рублей. "Это связано с недостатком на рынке качественных клиентов, что подталкивает кредиторов к предоставлению оставшимся качественным клиентам всё больших сумм для выполнения плановых заданий. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время какого-либо дальнейшего существенного увеличения среднего чека по потребительским кредитам", — пояснили динамику в "Эквифаксе".

По данным ЦБ, портфель кредитов банков населению в феврале вырос на 1,4% — до 20,8 триллиона рублей.