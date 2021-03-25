МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Сбер" занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes. В последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году, после чего два года занимал четвертую строчку. На втором месте оказался лидер прошлого года Райффайзенбанк, на третьем остается Росбанк. Банки вручили россиянам рекордное количество карт

Юникредит банк, в прошлом году занявший второе место, а годом ранее — первое, опустился на 12-ю строчку: в мае 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка с максимального для России уровня до ВВВ-, а в декабре отозвало его по коммерческим причинам. По аналогичной причине пятерку лидеров покинул Ситибанк: его рейтинг Fitch отозвало в декабре. Теперь он располагается на 14-м месте: у банка остается высший рейтинг ААА по национальной шкале от агентства АКРА.

Альфа-банк остается самым надежным среди частных российских банков и занимает 27 строчку рейтинга.