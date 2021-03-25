МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова, сделка произойдёт в течение нескольких недель после получения разрешений регуляторов, и покупатель планирует интегрировать и присоединить "Восточный" в течение года-полутора, говорится в сообщении "Восточного". Названы самые надежные российские банки

"Совкомбанк объявляет о подписании с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС", — говорится в сообщении.

Сделка проходит "на рыночных условиях", но её финансовые параметры, в частности, цену стороны не раскрывают.