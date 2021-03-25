МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, заключил соглашение о партнерстве с логистической платформой "СберЛогистика", благодаря которому заказанные у ритейлера товары можно будет получить в отделениях Сбера или постаматах логистического партнера, сообщает "Детский мир". Сбербанк к 2023 году изменит подход к кредитованию

"Детский мир" и "СберЛогистика" заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому заказы… можно будет получить в отделениях Сбера и в постаматах "СберЛогистики", расположенных в том числе в зонах 24/7", — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что "СберЛогистика" покрывает спектр логистических операций от первой до последней мили, включая доставку курьером, в постаматы и пункты выдачи заказов, при этом общая география доставки логистического партнера включает 26 тысяч населенных пунктов, а всего у компании около 13 тысяч точек выдачи по всей стране.

"Мы продолжаем активно развивать сеть ПВЗ (пунктов выдачи заказов — ред.) и постаматов: благодаря сотрудничеству со "СберЛогистикой" количество наших партнерских ПВЗ на первом этапе увеличится почти на 20%", — приводятся слова начальника управления по внешним коммуникациям "Детского мира" Юлии Поликарповой. Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых

"Пункты выдачи посылок расположены в отделениях Сбера, а постаматы установлены в том числе в круглосуточных зонах работы отделений, что дает возможность клиенту забрать свою посылку в любое удобное время. В настоящее время мы доставляем заказы нашего партнера по Москве. В будущем планируем масштабировать и в другие регионы", — сказала заместитель гендиректора по коммерции "СберЛогистики" Мария Зайцева, слова которой приводятся в релизе.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр". Инвесткомпания Altus Capital в конце прошлого года приобрела 25% акций "Детского мира", остальные 75% акций группы находятся в свободном обращении.