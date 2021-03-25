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Центробанк Швейцарии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне
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Национальный банк (центробанк) Швейцарии (НБШ) в связи с влиянием пандемии коронавируса продолжает проводить экспансионистскую кредитно-денежную политику и сохраняет учетную... ПРАЙМ, 25.03.2021
учетная ставка, швейцария, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЦЮРИХ, 25 мар — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Швейцарии (НБШ) в связи с влиянием пандемии коронавируса продолжает проводить экспансионистскую кредитно-денежную политику и сохраняет учетную ставку на уровне минус 0,75%, об этом регулятор сообщил в четверг.
"Пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное негативное влияние на экономику… С целью стабилизации экономической активности и динамики цен НБШ сохраняет экспансионистскую денежно-кредитную политику. НБШ сохраняет учетную ставку НБШ и проценты по депозитам до востребования в НБШ на уровне —0,75%", — говорится в сообщении.
Регулятор подчеркнул, что по-прежнему готов вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, при этом учитывая общую ситуацию с обменным курсом.
ЦБ также сообщил, что по итогам текущего квартала ожидает спада в экономике Швейцарии. "Вторая волна пандемии также сказывается на рынке труда. В последние месяцы вновь возросла кратковременная занятость, а безработица продолжала расти", — говорится в сообщении.
По итогам же всего года он прогнозирует рост ВВП страны на 2,5-3%. Экономическая активность вернется к своему докризисному уровню во второй половине года, ожидает швейцарский регулятор.