ЦЮРИХ, 25 мар — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Швейцарии (НБШ) в связи с влиянием пандемии коронавируса продолжает проводить экспансионистскую кредитно-денежную политику и сохраняет учетную ставку на уровне минус 0,75%, об этом регулятор сообщил в четверг. Россия и Турция могут снизить использование доллара

"Пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное негативное влияние на экономику… С целью стабилизации экономической активности и динамики цен НБШ сохраняет экспансионистскую денежно-кредитную политику. НБШ сохраняет учетную ставку НБШ и проценты по депозитам до востребования в НБШ на уровне —0,75%", — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что по-прежнему готов вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, при этом учитывая общую ситуацию с обменным курсом.

ЦБ также сообщил, что по итогам текущего квартала ожидает спада в экономике Швейцарии. "Вторая волна пандемии также сказывается на рынке труда. В последние месяцы вновь возросла кратковременная занятость, а безработица продолжала расти", — говорится в сообщении.

По итогам же всего года он прогнозирует рост ВВП страны на 2,5-3%. Экономическая активность вернется к своему докризисному уровню во второй половине года, ожидает швейцарский регулятор.