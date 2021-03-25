2021-03-25T15:20:33+03:00
2021-03-25T15:20:33+03:00
2021-03-25T15:20:33+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210325/833320474.html
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ подскочила почти в три раза
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль банка ВТБ в январе-феврале по РСБУ составила 62,076 миллиарда рублей, увеличившись в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... ПРАЙМ, 25.03.2021
отчетность, чистая прибыль, втб, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83227/65/832276544.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/65/832276544.jpg
https://1prime.ru/images/83227/65/832276541.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/65/832276541.jpg
https://1prime.ru/images/83227/65/832276538.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/65/832276538.jpg
https://1prime.ru/finance/20210325/833315396.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка ВТБ в январе-феврале по РСБУ составила 62,076 миллиарда рублей, увеличившись в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ.
По итогам января-февраля 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 21,175 миллиарда рублей.
ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежат 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.