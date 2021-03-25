МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские банки второй месяц подряд наращивают запасы золота: по итогам февраля они выросли на 4,5 тонны после 835,5 килограмма месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ РФ. Международные резервы России за неделю выросли на 0,1%

По данным регулятора, на начало марта золотые счета были у 46 кредитных организаций, а их запасы составляли 49,3 тонны. При этом покупки драгметалла в прошлом месяце делали 11 банков — на 7,8 тонны.

Основной объем покупок золота пришелся на Газпромбанк, в феврале он нарастил свои запасы на 3,8 тонны, до 5,9 тонны. На втором месте расположился ВТБ, увеличивший "золотую кубышку" на 2,1 тонны — до 34 тонн. Тройку лидеров по росту запасов замкнула небанковская кредитная организация НКЦ: она купила 1,08 тонны золота, нарастив вложения до 1,19 тонны.

В то же время часть банков продолжила продавать желтый драгметалл: 11 кредитных организаций продали в совокупности 3,3 тонны золота. Наибольшее сокращение запасов зафиксировал Совкомбанк — 1,9 тонны, в результате его вложения в драгметалл сократились до 0,7 тонны. На втором месте — "Азиатско-Тихоокеанский банк", уменьшивший запасы на 0,8 тонны, до 961 килограмма золота, на третьем — банк "Россия", который сократил вложения на 207 килограммов, до 539 килограммов.

Хотя золото — основной металлический актив для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. И их запасы в феврале выросли в перерасчете на тонны золота на 9,3%, до 9,2 тонны. Еще 5,7 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах и в памятных медалях.