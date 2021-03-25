Российские банки продолжают наращивать запасы золота
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские банки второй месяц подряд наращивают запасы золота: по итогам февраля они выросли на 4,5 тонны после 835,5 килограмма месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.
По данным регулятора, на начало марта золотые счета были у 46 кредитных организаций, а их запасы составляли 49,3 тонны. При этом покупки драгметалла в прошлом месяце делали 11 банков — на 7,8 тонны.
Основной объем покупок золота пришелся на Газпромбанк, в феврале он нарастил свои запасы на 3,8 тонны, до 5,9 тонны. На втором месте расположился ВТБ, увеличивший "золотую кубышку" на 2,1 тонны — до 34 тонн. Тройку лидеров по росту запасов замкнула небанковская кредитная организация НКЦ: она купила 1,08 тонны золота, нарастив вложения до 1,19 тонны.
В то же время часть банков продолжила продавать желтый драгметалл: 11 кредитных организаций продали в совокупности 3,3 тонны золота. Наибольшее сокращение запасов зафиксировал Совкомбанк — 1,9 тонны, в результате его вложения в драгметалл сократились до 0,7 тонны. На втором месте — "Азиатско-Тихоокеанский банк", уменьшивший запасы на 0,8 тонны, до 961 килограмма золота, на третьем — банк "Россия", который сократил вложения на 207 килограммов, до 539 килограммов.
Хотя золото — основной металлический актив для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. И их запасы в феврале выросли в перерасчете на тонны золота на 9,3%, до 9,2 тонны. Еще 5,7 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах и в памятных медалях.
https://1prime.ru/banks/20210325/833321318.html