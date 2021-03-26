МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис" ООО КБ "Мегаполис", говорится в сообщении регулятора. Эксперт назвал тяжелые последствия отключения России от SWIFT

Согласно данным ЦБ, по величине активов организация занимала 234 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Банк "Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, сообщает регулятор.

В "Мегаполис" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк "Мегаполис" является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 9 апреля. По данным отчетности банка на 1 марта, размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками предварительно оценивается в 2,9 миллиарда рублей.