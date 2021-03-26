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Регулятор оценил уровень достаточности капитала российских банков
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Российская банковская система в пандемию прошла проверку на прочность, сохранив приемлемый уровень достаточности капитала, заявила зампред Банка России Ольга Полякова. "Банковская... ПРАЙМ, 26.03.2021
капитал, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российская банковская система в пандемию прошла проверку на прочность, сохранив приемлемый уровень достаточности капитала, заявила зампред Банка России Ольга Полякова.
"Банковская система прошла эту проверку на прочность, она в целом сохранила приемлемый уровень достаточности капитала, и как мы видим с вами финансовый результат 2020 года, он не многим менее был показателя 2019 года", — сказала она, выступая на XXII всероссийской банковской конференции.
По словам Поляковой, ситуация в банковском секторе была разной. Если смотреть отдельно каждый банк, то в лучшем положении оказались кредитные организации, которые смогли до пандемии накопить достаточный запас капитала. "Это произошло благодаря грамотному управлению рисками", — отметила зампред ЦБ.
Ранее в марте Банк России сохранил значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на нулевом уровне. По данным регулятора, банковский сектор обладает значительным запасом устойчивости в виде накопленного буфера капитала в размере 5,8 триллиона рублей, а также макропруденциального буфера капитала в размере 0,6 триллиона рублей, который может быть распущен только по решению ЦБ.