МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российская банковская система в пандемию прошла проверку на прочность, сохранив приемлемый уровень достаточности капитала, заявила зампред Банка России Ольга Полякова.

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Центробанк отметил возросшую финансовую грамотность россиян

"Банковская система прошла эту проверку на прочность, она в целом сохранила приемлемый уровень достаточности капитала, и как мы видим с вами финансовый результат 2020 года, он не многим менее был показателя 2019 года", — сказала она, выступая на XXII всероссийской банковской конференции.

По словам Поляковой, ситуация в банковском секторе была разной. Если смотреть отдельно каждый банк, то в лучшем положении оказались кредитные организации, которые смогли до пандемии накопить достаточный запас капитала. "Это произошло благодаря грамотному управлению рисками", — отметила зампред ЦБ.

Ранее в марте Банк России сохранил значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на нулевом уровне. По данным регулятора, банковский сектор обладает значительным запасом устойчивости в виде накопленного буфера капитала в размере 5,8 триллиона рублей, а также макропруденциального буфера капитала в размере 0,6 триллиона рублей, который может быть распущен только по решению ЦБ.