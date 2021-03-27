МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги в феврале снизились впервые с мая прошлого года до 15,716 триллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Центробанк рассказал о махинациях банков со страховкой

При этом снижение вложений небольшое — всего 0,1%, или 22 миллиарда рублей.

Основную долю вложений традиционно составляют долговые ценные бумаги. Объем незаложенных долговых ценных бумаг в прошлом месяце вырос на 1,6% — до 12,862 триллиона рублей. При этом вложения в облигации Банка России в феврале продолжили снижаться — на 1,8% и на 1 марта составили 540 миллиардов рублей, обновив минимум с начала февраля 2018 года.

Такое снижение общего объема вложений является лишь технической корректировкой, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. "На рынке ценных бумаг в зависимости от конкретного временного промежутка может быть разный результат, это обычная практика управления ликвидностью банков. Так что в данном случае это не более чем техническая корректировка", — пояснил он.