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Российские банки впервые с мая снизили вложения в ценные бумаги
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Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги в феврале снизились впервые с мая прошлого года до 15,716 триллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Банка... ПРАЙМ, 27.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги в феврале снизились впервые с мая прошлого года до 15,716 триллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
При этом снижение вложений небольшое — всего 0,1%, или 22 миллиарда рублей.
Основную долю вложений традиционно составляют долговые ценные бумаги. Объем незаложенных долговых ценных бумаг в прошлом месяце вырос на 1,6% — до 12,862 триллиона рублей. При этом вложения в облигации Банка России в феврале продолжили снижаться — на 1,8% и на 1 марта составили 540 миллиардов рублей, обновив минимум с начала февраля 2018 года.
Такое снижение общего объема вложений является лишь технической корректировкой, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. "На рынке ценных бумаг в зависимости от конкретного временного промежутка может быть разный результат, это обычная практика управления ликвидностью банков. Так что в данном случае это не более чем техническая корректировка", — пояснил он.