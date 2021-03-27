МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности изучила проект закона, который обязывает банки перепроверять данные должников.

Как пишет "Российская газета", в случаях, когда в поступившем от приставов документе не будет уникального идентификатора, такого как СНИЛС или ИНН, кредитная организация будет не вправе списать деньги со счета.

Коммисия возвращает документ на доработку: нужно уточнить, кого именно имеют в виду приставы.

Как прокомментировал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, около половины (50%) исполнительных документов, которые поступают в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), не содержат уникального идентификатора гражданина.

"В основном указываются только ФИО, дата и место рождения. Из-за этого на практике нередко возникают ошибки, когда банки арестовывают счета граждан, чьи ФИО и дата рождения совпадают с данными должника. Место рождения в документах, направляемых в банк, не указывается", — отметил он.

В настоящее время в РФ для однозначной идентификации граждан используется ряд идентификаторов, это:

паспортные данные,

ИНН,



СНИЛС,

другие документы.



проект закона требует, чтобы в будущем в каждом судебном решении о взыскании долгов был указан хотя бы один из уникальных идентификаторов.

В случае, если истец не знает личных номеров ответчика, эту информацию будет запрашивать суд. Как следствие, судебные приставы получат документы в работу уже с точными данными.

Если по каким-то причинам в запросах судебных приставов не будет ИНН или СНИЛС должника, банки не примут документы на взыскание.