Банкам запретят списывать деньги у тезок должников
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности изучила проект закона, который обязывает банки перепроверять данные должников.
Как пишет "Российская газета", в случаях, когда в поступившем от приставов документе не будет уникального идентификатора, такого как СНИЛС или ИНН, кредитная организация будет не вправе списать деньги со счета.
Коммисия возвращает документ на доработку: нужно уточнить, кого именно имеют в виду приставы.
Как прокомментировал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, около половины (50%) исполнительных документов, которые поступают в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), не содержат уникального идентификатора гражданина.
"В основном указываются только ФИО, дата и место рождения. Из-за этого на практике нередко возникают ошибки, когда банки арестовывают счета граждан, чьи ФИО и дата рождения совпадают с данными должника. Место рождения в документах, направляемых в банк, не указывается", — отметил он.
В настоящее время в РФ для однозначной идентификации граждан используется ряд идентификаторов, это:
- паспортные данные,
- ИНН,
- СНИЛС,
- другие документы.
проект закона требует, чтобы в будущем в каждом судебном решении о взыскании долгов был указан хотя бы один из уникальных идентификаторов.
В случае, если истец не знает личных номеров ответчика, эту информацию будет запрашивать суд. Как следствие, судебные приставы получат документы в работу уже с точными данными.
Если по каким-то причинам в запросах судебных приставов не будет ИНН или СНИЛС должника, банки не примут документы на взыскание.
https://1prime.ru/banks/20210327/833335760.html