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Антимонопольная служба получила ходатайство о покупке акций "Восточного"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство Совкомбанка о покупке акций банка "Восточный", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Ходатайство... ПРАЙМ, 29.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство Совкомбанка о покупке акций банка "Восточный", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Ходатайство поступило и находится на рассмотрении", — сообщили в ФАС.
Ранее "Восточный" сообщил, что Совкомбанк подписал с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Сделка проходит "на рыночных условиях", но ее финансовые параметры, в частности цену, стороны не раскрывают.