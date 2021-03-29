МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство Совкомбанка о покупке акций банка "Восточный", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство поступило и находится на рассмотрении", — сообщили в ФАС.

Ранее "Восточный" сообщил, что Совкомбанк подписал с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Сделка проходит "на рыночных условиях", но ее финансовые параметры, в частности цену, стороны не раскрывают.