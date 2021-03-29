МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Сбербанк вышел из капитала крупнейшего словенского ритейлера Mercator, в котором владел 18,5% голосующих акций, следует из материалов банка.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания — 1 128 803 голосов, что составляет 18,53248% голосующих акций. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания — 0", — говорится в материалах. Agrokor назвал необоснованным арест его акций в Mercator словенским регулятором

В марте акционеры хорватской Fortenova Group, работающей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ритейле, одобрили решение обменять принадлежащие Сбербанку акции Mercator на акции Fortenova Group, в результате чего ей будут переданы 18,53% акций Mercator, принадлежащих Сбербанку. В то же время в результате такого обмена доля Сбербанка в Fortenova Group увеличится до 44%.

Кроме того, акционеры одобрили передачу акций Mercator от Agrokor к Fortenova Group. Таким образом, Fortenova Group получила одобрение на увеличение кредитных соглашений с HPS Partners и ВТБ на сумму до 390 миллионов евро — эти деньги будут использованы для рефинансирования долга Mercator.

Сбербанк в 2019 году в рамках реструктуризации задолженности Agrokor получил права на 40% чистых активов Fortenova Group. Словенский Mercator в число активов Fortenova тогда не вошел, но теперь хорватская группа возвращает его в прежнюю, по сути, корпоративную структуру.