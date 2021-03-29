МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Сбербанк увеличил долю в хорватской Fortenova, работающей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ритейле, до примерно 44%, получив 4% компании за 18,5% акций крупнейшего словенского ритейлера Mercator, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в понедельник банк сообщил, что вышел из капитала Mercator, в котором владел 18,5% голосующих акций.

"ПАО Сбербанк был исполнен пут-опцион на принадлежащие ему 18,5% акций компании Poslovni Sistem Mercator d.d. в пользу Fortenova Group в обмен на дополнительную долю в капитале Fortenova Group. Сделка является безденежной, в результате транзакции доля банка в капитале группы увеличилась на 4 п.п. и составила около 44%", — сказано в сообщении.

Отмечается, что перевод 18,5% акций Mercator в Fortenova Group является частью общей стратегии интеграции и повышения эффективности ритейл-дивизиона с целью реализации синергий и повышения акционерной стоимости группы.

Акционеры Fortenova Group в марте одобрили решение обменять принадлежащие Сбербанку акции Mercator на акции Fortenova Group, в результате чего ей будут переданы 18,53% акций Mercator, принадлежащих Сбербанку. Как сообщала хорватская компания, в результате такого обмена доля Сбербанка в Fortenova Group увеличится до 44%.

Кроме того, акционеры одобрили передачу акций Mercator от Agrokor к Fortenova Group. Таким образом, Fortenova Group получила одобрение на увеличение кредитных соглашений с HPS Partners и ВТБ на сумму до 390 миллионов евро — эти деньги будут использованы для рефинансирования долга Mercator.

Сбербанк в 2019 году в рамках реструктуризации задолженности Agrokor получил права на 40% чистых активов Fortenova Group. Словенский Mercator в число активов Fortenova тогда не вошел, но теперь хорватская группа возвращает его в прежнюю, по сути, корпоративную структуру.