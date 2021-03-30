МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Платежная система Россельхозбанка получила статус национально значимой, говорится в сообщении банка.

"Платежная система АО "Россельхозбанк" признана Банком России национально значимой платежной системой. Соответствующая запись появилась 25 марта 2021 года в реестре операторов платежных систем на сайте регулятора", — отметили в кредитной организации.

По данным банка, в настоящий момент в национально значимой платежной системе участвуют порядка 60 кредитных организаций, в том числе — Сбербанк и Газпромбанк.

Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин считает, что такое признание платежной системы банка — важный шаг на пути ее развития, поскольку этот статус подтверждает соответствие системы целому ряду установленных законодательством России стандартов.

"Платежная система банка отвечает национальным интересам и служит определенным гарантом надежности для наших партнеров – кредитных организаций, взаимодействующих с нами в рамках площадки "Банк для банков" по широкому спектру услуг в области транзакционного бизнеса и операций на финансовых рынках", — заключил он.

Россельхозбанк – ключевой кредитор АПК РФ и основной агент финансовой поддержки сектора правительством. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 января занимал 6-е место в российской банковской системе по размеру активов. А чистая прибыль банка по итогам прошлого года выросла в 3,2 раза — до рекордных 13 миллиардов рублей.