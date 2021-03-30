МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Корректировки процентных ставок по ипотеке в ближайшее время не исключены в самом крупном российском банке, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В банке не исключают корректировки ставок по ипотеке: в финансово-кредитной организации отметили, что на сегодняшний день не повышали ставки по ипотечным продуктам.

"Мы не исключаем дальнейшей корректировки ставок по ипотеке", — пркоомментировали в кредитной организациию.

Однако, пишет издание, банк не уточнил, в какую сторону можно ждать изменений процентных ставок. ВОЗ представила доклад о происхождении COVID

В текущем 2021 году ипотечные продукты продолжают пользоваться спросом у россиян, отметили в банке. За первые два месяца было выдано 126,3 тысячм ипотечных займов на общую сумму 319,9 миллиарда рублей.

"Сейчас ажиотажный спрос может объясняться в том числе и тем, что на фоне ожиданий повышения ставок клиенты стремятся зафиксировать текущий уровень их в моменте", — добавили в пресс-службе и напомнили, что срок действия ставки после заявки составляет 90 дней с момента ее одобрения и еще 45 дней — после.