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Сбербанк допустил возможность корректировки ставок по ипотеке
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Корректировки процентных ставок по ипотеке в ближайшее время не исключены в самом крупном российском банке, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. В банке... ПРАЙМ, 30.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Корректировки процентных ставок по ипотеке в ближайшее время не исключены в самом крупном российском банке, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
В банке не исключают корректировки ставок по ипотеке: в финансово-кредитной организации отметили, что на сегодняшний день не повышали ставки по ипотечным продуктам.
"Мы не исключаем дальнейшей корректировки ставок по ипотеке", — пркоомментировали в кредитной организациию.
Однако, пишет издание, банк не уточнил, в какую сторону можно ждать изменений процентных ставок.
В текущем 2021 году ипотечные продукты продолжают пользоваться спросом у россиян, отметили в банке. За первые два месяца было выдано 126,3 тысячм ипотечных займов на общую сумму 319,9 миллиарда рублей.
"Сейчас ажиотажный спрос может объясняться в том числе и тем, что на фоне ожиданий повышения ставок клиенты стремятся зафиксировать текущий уровень их в моменте", — добавили в пресс-службе и напомнили, что срок действия ставки после заявки составляет 90 дней с момента ее одобрения и еще 45 дней — после.