МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии: после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная болезнь и реакция "трансплантат против хозяина", эффект от лечения будет заметен через год.

В марте прошлого года он заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале декабря Тиньков рассказал, что полное выздоровление после операции затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.

"У меня прижился донор, поменялась группа крови наконец через 7 месяцев с В- на А- и стабилизировались показатели. Но у меня продолжается аутоиммунная болезнь: "трансплантат против хозяина" или РТПХ. … Эффект будет через год", — написал он в своем Instagram.

По словам Тинькова, основной удар болезни приходится на кожу, рот и глаза. Он каждый день принимает по 20 таблеток, а также каждые 2 недели посещает процедуры по переливанию крови, которые помогают в лечении.

Бизнесмен рассчитывает, что будет находится в Лондоне еще год, чтобы находится рядом с клиникой, также ему пришлось отложить занятия спортом, поскольку "нет сил". "В целом я ОК, но впереди большая реабилитация", — пояснил он.

В декабре основатель TCS Group заявил, что 1 февраля официально откроет благотворительный фонд в сфере донорства. Он начнет работу с масштабных исследований и построения законодательной базы, далее будет работать над увеличением регистра потенциальных доноров стволовых клеток в стране со ста тысяч до пяти миллионов. Директором фонда стал Александр Синицын — бывший глава Центра стратегических разработок (ЦСР).