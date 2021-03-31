МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ипотечный сегмент в текущем году не достигнет рекордов года прошлого, в частности, из-за снижения доходов населения и уже реализованного спроса, говорится в аналитическом обзоре кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА". Эксперты: ипотека в России не подешевеет

Правительство РФ в рамках "антикризисных мер" прошлой весной запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. В итоге средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

"Рынок не достигнет рекорда прошлого года. Причинами станут реализовавшийся с опережением в 2020 году спрос, в том числе исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также стабилизация объемов рефинансирования в условиях завершения цикла снижения ипотечных ставок", — считают в агентстве.

Также ограничивать спрос на жилье будет рост цен на него, полагают аналитики.

В итоге они ожидают, что при продлении льготной госпрограммы на существующих условиях объем выдачи ипотечных кредитов может составить 4 триллиона рублей или чуть больше. Также, по их мнению, средневзвешенная ставка по ипотеке в таком случае будет варьироваться в диапазоне 7–7,5% в течение года при условии нахождения ключевой — в интервале 4,5–5,25%.

Кроме того, в "Эксперт РА" считают, что во втором полугодии вероятен рост объема просроченной задолженности по ипотеке (на 12–15%) в связи с реализацией рисков по реструктурированным в "пандемический" период ссудам.