МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Более трети россиян, имеющих кредитные карты, используют их при покупке продуктов, а еще 15% граждан расплачиваются ими в магазинах одежды и обуви, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты

"На сегодня на руках у россиян находится порядка 40 миллионов кредитных карт — их количество за 10 лет увеличилось более чем в 4 раза. Согласно опросу более 60% респондентов сказали, что имеют две и более карты", — сказано в исследовании.

"Более 34% россиян признались, что покупают продукты с использованием кредитных карт. Еще 15% предпочитают платить с их помощью в магазинах одежды и обуви", — выяснили аналитики. При этом еще год назад продукты с помощью кредитных карт оплачивало лишь 30%, а одежду покупало 17% респондентов.

Отмечается, что 12% граждан используют кредитку для оплаты счета в ресторанах и кафе, 10% — для покупки товаров для ремонта, и еще 10% — для оплаты медицинских услуг.

Около 4% опрошенных сообщили, что с помощью кредитной карты совершают покупки в категории туризм, 4% — в категории красота, 3% — автомобильные товары. Оставшиеся 8% граждан используют карты для других целей.

"Интересно отметить, что порядка 25% при выборе карты для оплаты выбирают ту, где есть кешбэк, 15% оплачивают той, где есть льготный период. 20% делают выбор в пользу карты, где больше средств. Оставшиеся 40% затруднились ответить на поставленный вопрос", — прокомментировали эксперты.

Компания проводила опрос в марте по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте от 25 до 50 лет из крупнейших российских городов, расположенных в 45 регионах.