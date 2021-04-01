МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Часть послаблений Банка России, введённых в связи с ситуацией с новым коронавирусом, закончила свое действие 1 апреля, в том числе отсрочка для банков создания резервов по корпоративным ссудам и рекомендация им же принудительно не выселять должников из ипотечного жилья. Названы самые надежные российские банки

По данным регулятора, кредитные организации использовали послабления ограниченно, а в преддверии отмены довели фактические резервы практически до требуемого уровня. При этом в будущем могут потребоваться дополнительные резервы, так как не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение, не исключает ЦБ.

При этом аналогичные послабления для кредитов гражданам и малым и средним предпринимателям пока действуют — до 1 июля. Также Банк России продлил до июля послабление, согласно которому кредитным организациям рекомендовано удовлетворять заявки на реструктуризацию кредитов граждан и небольшого бизнеса.

Критерии для принятия решения о реструктуризации кредитов или займов гражданам — заболевание заемщика или члена его семьи коронавирусом либо же снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность, пояснял ЦБ.