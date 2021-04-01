МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Гражданам с плохой кредитной историей стоит для ее исправления взять новую небольшую ссуду и вовремя ее погашать, а лучше всего для этого подойдет кредитная карта, посоветовали РИА Новости в бюро кредитных историй. Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника

По замечанию директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, основная причина, ухудшающая качество кредитной истории, — недисциплинированное и недобросовестное исполнение заемщиком своих кредитных обязательств, поэтому необходимо вовремя и должным образом гасить свои кредиты.

"Лучший способ исправления – активное использование и аккуратное погашение новых кредитов. Лучше всего для этого подходит кредитная карта, потому что при грамотном использовании грейс-периода увеличить персональный кредитный рейтинг можно практически без дополнительных расходов", — советует он.

Олег Лагуткин из бюро кредитных историй "Эквифакс" также считает, что дисциплина очень важна для кредитора, поэтому он советует делать все возможное, чтобы вовремя вносить платежи согласно графику. В случае же финансовых трудностей важно информировать об этом банк, а не пытаться выйти из ситуации путем возникновения просрочки, которой считается внесение платежа с опозданием даже в день. По его мнению, знание кредитной истории, а также общее понимании информации, которая в ней отражается, — "первый шаг на пути к хорошей кредитной истории".

Также необходимо понимать, с какой целью необходимо улучшить кредитную историю, поскольку требуемый персональный кредитный рейтинг (ПКР), показатель, который используется в НБКИ, различается в зависимости от целей — так, среднее значение для ипотеки составляет 713 баллов, а для потребительских кредитов — 630.

Этот рейтинг рассчитывается исключительно по записям кредитной истории и демонстрирует ее качество в диапазоне от 300 до 850 баллов. "Важно понимать, что значение ПКР является ориентиром, а не гарантией – банки могут как одобрить кредит с таким рейтингом, так и отказать. Решение здесь принимает кредитор", — пояснил Волков.