МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Россияне стали чаще "улыбаться" в чатах мобильного банка при общении с сотрудниками кредитных организаций, показало исследование банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), имеющееся в распоряжении РИА Новости. Названы самые надежные российские банки

В преддверии Дня смеха, который традиционно отмечается 1 апреля, аналитики выяснили, насколько россияне эмоциональны при общении с сотрудниками банка. В рамках исследования они изучили самые популярные смайлики (эмодзи), которые чаще всего использовались в 2020 году в зависимости от пола и возраста.

"Клиенты стали чаще добавлять "смайлы" в переписку с сотрудниками банка. Так, в 2020 году использовали язык идеограмм при общении 11% клиентов, а годом ранее – 8%. При этом 9% всех диалогов в минувшем году содержали эмодзи (в 2019 году – 5%)", — подсчитали авторы исследования.

Пятерка самых популярных смайликов выглядит следующим образом: "улыбка", "класс", "подмигивание", "прошу" / "спасибо" и "ок". Женщины по традиции активнее выражают свои эмоции в переписке с банком. В 2020 году они заметно чаще, чем мужчины, употребляли в диалоге с банком язык символов – "улыбались" в три раза чаще, ставили "класс" – в два раза чаще, а "подмигивали" больше в четыре раза.

При этом в 2020 году смайлик "улыбка" чаще всего ставили в диалоге с банком россияне 26-39 лет. На втором месте по популярности "улыбки" – клиенты 40-49 лет, на третьем – 18-25 лет, а замыкают рейтинг россияне от 50 лет и старше.