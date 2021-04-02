МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк", говорится в сообщении регулятора. Банк России отозвал лицензию у РНКО "РИБ"

Согласно данным ЦБ, по величине активов организация занимала 354 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с полной утратой банком собственных средств и нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. "Геобанк" использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов ЦБ РФ. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам, сообщает регулятор.

В "Геобанк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк "Геобанк" является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 16 апреля.