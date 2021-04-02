МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "МАЙКОПБАНК", говорится в сообщении регулятора. Банк России отозвал лицензию у "Геобанка"

Согласно данным ЦБ, по величине активов организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, "МАЙКОПБАНК" занижал величину необходимых резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, сообщает регулятор.

Более половины кредитного портфеля АО "МАЙКОПБАНК" составляли проблемные ссуды. Банк России отозвал лицензию у РНКО "РИБ"

В "МАЙКОПБАНК" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО "МАЙКОПБАНК" является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 16 апреля.