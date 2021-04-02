МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ", говорится в сообщении регулятора. Центробанк отозвал лицензию у "МАЙКОПБАНКа"

Согласно данным ЦБ, по величине активов организация занимала 355 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, организация допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает регулятор.

РНКО "РИБ" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В РНКО "РИБ" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Организация не является участником системы страхования вкладов.